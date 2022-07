Ursino Buskers 2022 - Summer Edition

La magia del Festival internazionale di arti di strada di Catania nell’inedita e preziosa cornice del Monastero dei Benedettini. ?? ?????? ???? - ?????? ???????. torna con un’edizione estiva speciale dedicata al circo contemporaneo, al teatro e alla musica, organizzata in collaborazione con l'Università di Catania per la manifestazione ????? ?????? ?????. Il teatro di strada e le arti circensi si incontrano con la poesia, la clownerie, la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e un pizzico di follia per regalare a spettatori di ogni età una serata indimenticabile. Per informazioni sull'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.