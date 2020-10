Valle del Bove sulle tracce di Saro Ruspa

Si camminerà complessivamente per circa 6km A/R, con un dislivello massimo circa 200 metri, fino alla base di Rocca Capra. Escursione medio-facile (se in possesso dell'attrezzatura richiesta). Consigliata ai bambini allenati. LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE: La prenotazione sarà presa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a mezzo sms o messaggio di whatsapp al numero 3391717677. Andranno indicati i nominativi completi dei partecipanti e il loro CODICE FISCALE per la preparazione della fattura. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking a caviglia alta (NO SCARPE DA TENNIS), pantaloni rigorosamente lunghi, calzettoni lunghi (con eventuale ricambio da tenere dentro lo zaino), cappellino per il Sole, abbigliamento a strati, giacca a vento, k-way o poncho (e ovviamente le dotazioni personali di acqua e viveri), bastoncini da trekking (opzionali). Programma: ore 9:00 appuntamento davanti la chiesa madre di Milo ore 10:00 circa inizio escursione ore 15:30 circa fine attività. TRASPORTO: propri mezzi. COSTO: € 10,00 a partecipante. Sconsigliata ai bambini non abituati al trekking. Per info e costi telefonare a: Agatino 3391717677.