Veivecura Live In Green

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il nostro giardino aprirà le sue porte domenica mattina alle H 11.00 per godere delle piacevoli temperature autunnali, staremo insieme da Colazione a Pranzo e alle H 14.00 inizieremo il pomeriggio con un bel concerto tra Food, Drink e Green. Per frequentare i nostri spazi la TESSERA è OBBLIGATORIA e sarà possibile richiederla o rinnovarla in sede, al costo ridotto di 3€. I Posti sono Limitati, vi consigliamo pertanto di Prenotare il vostro tavolo, telefonicamente o tramite i nostri canali social. Info e prenotazioni --> tel. 348 9700161 - info@zona3.it. Open H 11.00 --> Brunch: Colazione / Dolci e delizie a km 0 e Pranzo / Grigliata di carne e verdure.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...