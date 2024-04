Al Club alpino italiano, "Lo Stretto necessario", storie di biodiversità nel mare di Messina

Venerdì 5 aprile 2024, alle 20:45, nella sede catanese del Club alpino italiano in via Messina 593|A, appuntamento con la rassegna "I Venerdì del Cai". L'incontro in programma il 5 aprile s'intitola. "Lo Stretto necessario" e racconterà lo Stretto di Messina sopra e sotto la superficie del mare. L'appuntamento si terrà in forma di tavola rotonda alla presenza di Boris Behncke: geologo e vulcanologo del'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Mel Bucolo, biologo ed esperto di migrazione dei rapaci sullo Stretto di Messina; Thalassia Giaccone, geologa e tecnologa del Sicily Marine Centre- polo di Messina; Floriana Grasso: traduttrice e autrice; Gianmichele Iaria, esperto in relitti navali e immersioni subacquee nell'area Stretto di Messina. Modererà l'incontro l'educatrice ambientale Gae e guida subacquea Costanza Milazzo.