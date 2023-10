Venerus LIVE a Catania il 22 novembre

Venerus, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, aggiunge una nuova data al suo “‘18-’23 Club Tour”, prevista per mercoledì 22 novembre al Land di Catania.

Il tour invernale - prodotto da Palace Agenzia - lo vedrà esibirsi per la prima volta nei principali club italiani nei mesi di novembre e dicembre 2023. Tutte le info e biglietti su https://venerus.eu/.

Da sempre fortemente legato alla dimensione live, l’artista milanese con il “‘18-’23 Club Tour” aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera ed è ora pronto a calcare palchi dei club più rinomati, per dare risalto a tutte le tappe del suo già ricco percorso musicale: dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico come “A che punto è la notte” (2018) e “Love Anthem” (2019, contenente l’ormai iconico “Love Anthem, No. 1”, brano certificato disco d’oro), fino all’atteso album di debutto “Magica Musica” (2021, disco d’oro), apprezzato da fan e critica, e “Il Segreto”, uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music, con cui ancora una volta svela all’ascoltatore le sue mille sfaccettature, sonorità e sperimentazioni continue.

Talentuoso ed eclettico, Venerus sarà sul palco sempre in compagnia della sua fidata band, composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere.