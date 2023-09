Verghiane 2023: Nicola Costa recita "Tentazione!" e "Rosso malpelo" di Verga

“Tentazione!” e “Rosso Malpelo” di Verga in scena sabato 30 settembre per le Verghiane 2023. Nicola Costa è il protagonista. Ci siamo quasi. Sarà la splendida piazza Dante, dinnanzi la chiesa Sant’Agata di Vizzini, il nuovo palcoscenico naturale che ospiterà l’edizione 2023 delle Verghiane, la storica rassegna estiva dedicata a Giovanni Verga che sabato 30 presenterà al pubblico due delle novelle più intense a firma del padre del verismo italiano: Tentazione e Rosso Malpelo.

Ad interpretarle sarà Nicola Costa, uno degli attori più noti ed affermati in ambito siciliano e non solo, recentemente insignito del Premio “Eccellenza Teatrale Siciliana alla II Edizione “PRT 2023 – Galà dei migliori della radio e della televisione siciliana”, a completamento di un curriculum già prestigioso in cui spiccano tanti altri riconoscimenti in ambito nazionale, quali il Premio Letterario Europeo di Poesia e Drammaturgia di Piediluco (Terni, 2002) con l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, del Parlamento Europeo, la segnalazione speciale della Giuria della XIII Edizione del Premio Nazionale “Garcia Lorca” (Torino, 2002), il Premio Nazionale “I Fiumi” (Venezia, 2002), il Premio “Aci e Galatea per il Teatro” (Acireale, 2007), la nomina di Socio Onorario del “Parlamento della Legalità” conferitagli per il suo impegno a favore di una cultura di pace, legalità, giustizia e solidarietà nel territorio, espressa attraverso i suoi testi per il teatro (Roma, 2012) e il Premio alla sez. “Sviluppo Culturale” della XIII Kermesse di Moda Teatrale organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania (2019).

Per il pubblico nostrano si tratterà di un gradito ritorno, Costa infatti – che in quest’occasione ha curato anche la riduzione delle due novelle di Verga – ritorna a Vizzini a distanza di quattro anni dall’ultima rappresentazione in cui ha interpretato “Jeli il pastore” ma, in passato, è stato protagonista di tante altre rappresentazioni verghiane e non solo (Mastro Don Gesualdo, L’amante di Gramigna, La porta, Ritratto di un’Isola). “Per me è sempre un grande onore recitare Verga in casa sua, al cospetto dei suo stessi concittadini – dichiara l’artista – soprattutto in un momento storico in cui la cultura ed il comparto dello spettacolo stentano a ripartire dopo la scure del Covid e le pessime gestioni politiche degli ultimi vent’anni. E sono maggiormente onorato di poter rappresentare queste due novelle il cui contenuto è quanto mai attuale: la violenza di genere ed il femminicidio, nel caso di “Tentazione!” e la diversità nel caso di “Rosso Malpelo”. Il teatro è uno strumento importantissimo che ci offre sempre un’infinità di riflessioni ed opportunità. Ringrazio profondamente l’assessore alla cultura Fabiola Di Benedetto e Lucia La Ferlita per avermi fortemente voluto e per aver organizzato questo evento".

Lo spettacolo di sabato 30 è fissato per le ore 21:00. L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, si svolgerà all'interno dell'aula consiliare del comune di Vizzini. L’attore e regista catanese sarà successivamente impegnato in una serie di prossimi debutti che lo vedranno in scena sino ad aprile del prossimo anno in tanti teatri italiani con “Come tu mi vuoi” di Pirandello e la regia di Luca De Fusco per il Teatro Stabile di Catania, ma anche con la ripresa di alcuni dei suoi testi maggiormente apprezzati dal pubblico e dalla critica quali “Solo l’amore conta – Omaggio a Pierpaolo Pasolini” che interpreterà insieme ad Alice Ferlito e “L’analista”, che lo vedrà sul palco a fianco di Rossana Bonafede.