'Via dei Corti 2022'

Il festival Indipendente di Cinema Breve Via dei Corti torna per il settimo anno dal 26 al 29 maggio nel meraviglioso e suggestivo Parco Borsellino. La direzione organizzativa è pronta a presentare al pubblico gli ospiti, le proiezioni e gli incontri che arricchiranno il programma della manifestazione.

La tematica di quest’anno sarà “Nuovo Orizzonti”, un punto di vista diverso, aperto, che ha lo scopo di andare oltre il classico e appannato modo di vedere le cose.

Si tratta di vivere nel presente, proiettando al futuro sogni, idee, aspirazioni. E questo ben si traduce nel mondo del cinema, sede dell’immaginazione per eccellenza, dove l’impossibile si trasforma in possibile, regalando agli spettatori un filtro diverso per nuovi orizzonti, appunto.