Viaggio dentro le miniere di sale

Etna e Dintorni organizza il 25 maggio 2024 un viaggio nel cuore delle miniere di sale da Catania. Una visita alla scoperta di una delle più grandi miniere di sale con le sue sculture; non mancherà una visita nel cuore del comprensorio del luogo, di antichi borghi.

È possibile partecipare unicamente alla giornata del 25 maggio o alla due giorni programmata per l’occasione. Sabato 25 maggio, in miniera scoprirete anche dei veri capolavori di sculture di sale organizzate in una esposizione museale all’interno della stessa miniera.

Seguono le altre visite legate del territorio con soggiorno sulla costa tirrenica fino al 26 maggio. Si può usufruire del pulmino sociale o partecipare con auto propria.

Per informazioni, prenotazioni e programma completo si può inviare una mail a info@etnaedintorni.it, o telefonare al 3471902220 (ore 9-12, 16-20, NO SMS).