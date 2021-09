Viaggio nella Memoria: la Città dei Defunti

Un viaggio alla scoperta della città dei defunti, una città a tutti gli effetti che ha assorbito la storia della comunità etnea diventandone testimonianza artistica e sociale. Le solenni architetture delle cappelle, la riconoscenza per gli uomini illustri, la memoria affidata all'eternità del marmo accompagnerà il nostro viaggio nel tempo, riallacciando la "corrispondenza d'amorosi sensi" con chi ci ha preceduto e riscoprendo storie travolte dal tempo e dissolte nell’oblio. Dopo il successo dello scorso anno, Etna 'ngeniousa ripropone questo tour carico di emozioni e sorprese.

VIAGGIO NELLA MEMORIA: LA CITTA' DEI DEFUNTI. Sabato 25 Settembre. Appuntamento ore 10.00 all'Ingresso principale del Cimitero Monumentale di Catania (ai tre cancelli). DURATA 2 ore circa. L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti per garantire la massima sicurezza e per il rispetto del luogo sacro. Mascherina obbligatoria. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 10.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com.

