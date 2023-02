Viagrande, Viscalori e le vie dell'amore

Sicilia Gaia organizza una passeggiata Viagrande ed all’ antichissimo borgo medievale dell’Etna Viscalori. Come da tradizione degli ultimi anni, in occasione del mese d febbraio, Viagrande celebrerà l'amore in ogni sua forma, dedicando una stradina alla festa degli innamorati e non solo. Guidati da Rosario Calcagno percorrerete le caratteristiche strade e vicoli di Viagrande, luogo d’ispirazione per set cinematografici, tappe musicali illustri, e dedicati alla letteratura verghiana.

2 turni disponibili. 1) ore 10.00. 2) ore 16.00. Il punto di incontro verrà comunicato poco prima. Quota di partecipazione €12,00. Durata h.3. Numero minimo partecipanti 10. In caso di numeri inferiori verrà proposto un piccolo sovrapprezzo. Info 398079089. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/AHxa7wX6xUf2TWbx6.