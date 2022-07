Spettacolo 'Vicini di casa'

Dopo aver debuttato in vari teatri siciliani, arriva "Vicini di casa", commedia brillante di Orazio Bottiglieri, che rientra nella rassegna estiva organizzata dal comune di Santa Lucia e dall'associazione Gran Teatro e andrà in scena al PARCO TRINITA' MANENTI a MASCALUCIA, in provincia di Catania, VENERDI' 22 LUGLIO ALLE ORE 21:00 con la partecipazione di Elena Sparacino ed Eleonora Randazzo. Eduardo, stanco delle continue sfortune della vita, prova senza esito il suicidio, iniziando così ad avere un rapporto conflittuale con Dio, dal quale si sente abbandonato anche nella morte.

Tutto va male sino a quando non entra nella sua vita una nuova vicina, Gloria, che rimasta senza caffè bussa a casa di Eduardo e lo riporta alla vita, facendolo innamorare di lei. Fila tutto liscio fino a quando, all'improvviso, il pubblico viene assorbito in un susseguirsi di colpi di scena inaspettati che faranno emozionare ed innamorare lo spettatore di una dolcissima storia romantica, umana, allegra, dove il cuore prevale e dove nulla è ciò che sembra.