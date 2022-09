Le Vie dei Tesori 2022

Tutti i fine settimana del mese di ottobre torna ad Acireale “Le Vie dei Tesori”, manifestazione che promuove e valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia. Anche quest’anno il team di archeologi dell'Associazione Culturale Stoà Sicula si è impegnato nell’organizzazione del festival e nel promuovere e riconsegnare ai cittadini il patrimonio culturale della città di Acireale.

Un laboratorio di narrazione collettiva che punta a rigenerare il senso di comunità e di partecipazione, ad allargare e moltiplicare i pubblici della cultura, a trasmettere la memoria, a stimolare l’esigenza di conoscenza e di fruizione dell’immenso patrimonio della Sicilia. Nella fase storica che viviamo, può essere uno strumento utile per rigenerare il senso di comunità e per segnare la ripartenza della Sicilia.

Da sabato 1 a domenica 30 ottobre sarà possibile visitare i luoghi di interesse culturale della città e vivere esperienze uniche nel loro genere. I luoghi di interesse culturale selezionati per l’evento sono: il Museo del Carnevale di Acireale, la Biblioteca e la Pinacoteca Zelantea, la Chiesa settecentesca di Sant’Antonio da Padova, l’Ex Convento di monache di clausura di San Benedetto, la chiesa di San Francesco di Paola, la Chiesa di Santa Maria Maddalena con gli antichi colatoi e il monumentale presepe napoletano custodito nella cripta della Basilica di San Sebastiano.

VISITE NEI LUOGHI

Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon online su www.leviedeitesori.com o nell’Info Point dell'Hub Via Etnea, accanto Villa Bellini.

Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite

Un coupon da 10 euro è valido per 4 visite

Un coupon da 3 euro è valido per un singolo ingresso

I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. I coupon sono validi nelle città della stessa provincia. Per tutte le visite è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com.

Se non prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti disponibili. A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da 1 visita), verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come una carta d’imbarco.

Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli ingressi. Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/data/orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE

Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore differente e vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente al pagamento del contributo previsto. A tutti coloro che prenoteranno verrà inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario) riassuntivi della prenotazione che dovrà essere esibito al punto di raduno. Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.