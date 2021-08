Villa Pennisi in musica 2021

Nelle sapienti e sicure mani del Sestetto Stradivari, formato da prime parti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, domenica 8 agosto ore 21, si inaugura la tredicesima edizione del Villa Pennisi in Musica che, dopo l’anteprima svolta nei luoghi più simbolici della città di Acireale, si sposta nell’incantevole cornice dei giardini di Villa Pennisi ed in particolare nella ReS (Resonant String shell), manufatto temporaneo in legno per l’amplificazione musicale costruito dagli studenti dell’Arch Lab 2021.

Il programma di serata prevede l’esecuzione di due capolavori della letteratura musicale cameristica: il Sestetto n. 1 in si bemolle maggiore per archi, op. 18, prima grande partitura da camera di Brahms e Souvenir de Florence, op. 70 Sestetto per archi in re maggiore di Cajkovskij, opera con chiare reminiscenze del lirismo italiano ma allo stesso tempo con un netto stile di fabbrica russo, specie nei suoi accenti vivaci e popolareschi.

Il Sestetto Stradivari, composto da David Romano, che è anche il Direttore Artistico del Festival Villa Pennisi in Musica, Ruggiero Sfregola, Raffaele Mallozzi, David Bursack, Diego Romano e Sara Gentile, formatosi nel 2001 tra le fila dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è uno degli ensemble cameristici più apprezzati del panorama internazionale grazie ad un’intensa attività concertistica, che l’ha portato ad esibirsi in alcune delle sale più prestigiose del mondo (Germania, America Latina, Cina, Spagna, Uruguay) e di una fortuna attività discografica che nel 2015 l’ha visto collocarsi nella shortlisted dei finalisti ai Grammy Award.