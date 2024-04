Dal 25 al 28 aprile Catania celebra la ricerca e la solidarietà con il Villaggio Telethon

Il cuore pulsante di Catania, Piazza Università, si trasformerà in una vetrina di impegno civico e di speranza scientifica dal 25 al 28 aprile 2024 con l'apertura del Villaggio della Ricerca e della Solidarietà. Questa iniziativa è parte della mission di Telethon di raccogliere fondi vitali per la ricerca scientifica e per combattere le malattie genetiche rare, che affliggono migliaia di famiglie in Italia e nel mondo.

Il Villaggio, un hub di incontri e attività, proporrà stand commerciali, zone di street food con la celebre Maxi Torta, aree ludico-sportive, spazi sanitari per screening gratuiti e un'area dedicata alla musica live con le migliori tribute band. Sottolineando l'importanza della musica nel riunire le persone, il palcoscenico ospiterà artisti di fama come Chiara, Pietro Agnello, Eva, e tribute band di grandi calibri come Pink Style e Crystalball.

La giornata del 28 aprile vedrà il culmine con la marcia "Camminiamo per la Vita", un evento che simbolizza la marcia collettiva verso un futuro senza malattie genetiche. Il percorso attraverserà luoghi iconici della città, dando ai partecipanti l'opportunità di sostenere la ricerca con una donazione, e in cambio ricevere la maglia tecnica del Telethon.

Secondo i dati del sito ufficiale di Telethon, la fondazione ha investito oltre 532 milioni di euro in ricerca scientifica dal suo inizio, finanziando più di 2.700 progetti di ricerca e contribuendo a pubblicare più di 7.800 articoli scientifici su riviste internazionali. Questi investimenti hanno portato a scoperte scientifiche cruciali e allo sviluppo di terapie innovative per malattie prima considerate incurabili.

Gli ospiti speciali che contribuiranno a dare voce a queste quattro giornate di solidarietà includono:

- Chiara e Pietro Agnello (25 aprile)

- Stefania Sammartino e la Carmen Bisicchia da Tali e Quali Show (26 aprile)

- Eva e gli Speed of Sound (27 aprile)

- L'Orchestra di fiati G. Risi e Sabrina Messina (28 aprile)

Inoltre, personalità di spicco nel mondo della danza, della musica e del volontariato si esibiranno e condivideranno i loro talenti in nome della ricerca e dell'impegno sociale. Il Villaggio Telethon non è soltanto un evento: è un appello all'azione, un invito a contribuire attivamente alla lotta contro le malattie genetiche, un'opportunità di sensibilizzazione, di educazione e di impegno per un futuro più luminoso per tutti coloro che vivono con queste condizioni.