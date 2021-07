Vino, arte e musica, l’Etna Inspirante di Primaterra nella rassegna 2021

Un wine festival in 5 appuntamenti per scoprire il lato inspirante del vulcano e degustare il vino in vigna

Per il quinto anno consecutivo prende il via la manifestazione di arte e di vino firmata dai produttori Camillo Privitera e Tiziana Gandolfo. In cinque appuntamenti sotto il nome evocativo “Etna Inspirante” è stato sviluppato un ricco cartellone che coinvolgerà artisti e musicisti italiani e stranieri. L’impostazione pensata da Privitera e Gandolfo propone di uscire fuori dagli schemi classici della degustazione ed entrare nella sfera emozionale del pubblico attraverso un’esperienza di fruizione diretta, immersi nella potente bellezza di Contrada Sciaranuova, tra i filari di Nerello Mascalese e a stretto contatto con il vulcano, quasi a sentirne ogni respiro.

“Abbiamo scelto il tema portante di ‘Etna Inspirante’ poiché la montagna che dal nostro vigneto è una visione costante, una protagonista assoluta, è qualcosa a cui volgiamo lo sguardo e il pensiero ogni giorno - spiega Privitera che insieme a Gandolfo è anche ideatore della manifestazione - si tratta di una concreta presenza e se siamo in cerca di risposte spesso il vulcano riesce a fornir-cele in una sorta di introspezione entropica”.

Si inizia il 25 Luglio con “Etna…di persona”, 6 produttori etnei di versanti diversi saranno chiamati a portare e raccontare un vino iconico e rappresentativo della loro storia di viticoltori. “Sarà un modo efficace per introdurre la manifestazione e raccontare il volto umano del vulcano - precisa Tiziana Gandolfo, produttrice e organizzatrice degli eventi a Primaterra - la passione, l’impegno e la ricerca che c’è dietro ogni etichetta sarà palpabile, ciò che desideriamo è creare attraverso il vino degustato una connessione tra i partecipanti e i produttori”. Il 31 Luglio “RiEchi di Etna Rêverie" in occasione della presentazione della nuova annata di Rosso Etna doc 2016, appena imbottigliata, riporterà in vigna i 5 artisti che quello stesso anno parteciparono all’esperienza di residenza artistica a Primaterra. Il contributo di Loredana Longo, Giuseppe Lana, Canecapovolto, Filippo Leonardi e Alessio di Girolamo, sarà creare delle etichette per le Magnum, prodotte in edizione limitata, che saranno svelate e raccontate durante la serata. Il consueto gemellaggio con “Villa Pennisi in musica” si terrà il 6 Agosto con le musiche di Dvorak e Reger si esibiranno dal vivo Camila Sànchez alla viola, Francesca Vanoncini e Sofia Bandini ai vio-lini per l’appuntamento “Metti insieme un siciliano, un francese, uno spagnolo e un tede-sco…” nel quale si assaporeranno in modo comparato vini dal mondo provenienti da differenti paesi europei. Si proseguirà l’8 Agosto con l’opening dell’installazione in vigna “Art/Earth is not Whore” di Gabriele Leanza, un’esperienza in abbinamento ai vini provenienti da 6 territori d’eccellenza. L’ultimo appuntamento è previsto per il 14 Agosto, il gran finale con “Bolle a Primaterra in una notte di mezza estate” sarà dedicato allo champagne ed altri mossi di grande rilievo. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con AIS Sicilia, tasting e servizio a cura dei sommelier AIS.