Per la prima volta in Sicilia, il vintage che si compra al chilo

All'ingresso, ritira la tua shopper "Vintage Kilo Sale Italy". Scegli tra gli stand e prova nei camerini i capi vintage che vuoi. Poi pesa e paga in base al peso. 45 euro al chilo il primo giorno, 40 euro il secondo giorno e 35 euro il terzo per un vintage di qualità che arriva da tutta Europa. Un'esperienza socialmente responsabile che, finalmente, fa il suo ingresso per la prima volta in Sicilia, a Catania. Dal 12 al 14 aprile, infatti, presso NuDoganae (via Dusmet 2) dalle ore 10 alle 20, sarà possibile provare questa esperienza di second-hand dal gusto contemporaneo.

Dietro questo evento che gira tutto il mondo, un modello di business internazionale che parte da lontano, nel 2016, con VinoKilo e il suo fondatore Robin Balser, oggi tra i 30 Under 30 di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile.

Balser gestiva, infatti, un’attività di scambio abiti e libri a Groningen, in Olanda. Costretto a lasciare la sua location, senza preavviso e con tanti vestiti da gestire, decide di creare una piccola kilo sale last minute. Da lì tanti eventi a seguire e tanto pubblico. Un progetto inclusivo, aperto a tutte le tasche che punta anche su un modo alternativo di concepire la moda: responsabile, accessibile e coinvolgente. Vinokilo ha riallocato oltre 842.000 kg di abbigliamento ed accessori risparmiando, attraverso alcuni parametri di conversione, l’equivalente di più di 9 milioni di vasche da bagno, 130 milioni di km guidati in auto e circa 15 milioni di cicli di lavatrice.

Uno shopping al chilo quindi divertente, ma principalmente sostenibile ed inclusivo. "È un super piacere per noi di Pop up market Sicily accogliere e collaborare con un'organizzazione che si occupa di Vintage ad un livello tale da aver creato un business internazionale. La visione di dare al second hand la giusta attenzione, non solo la condividiamo ma ne siamo promotori dal 2010", commenta Sarah Spampinato, fondatrice del Pop Up Market e organizzatrice di eventi, in questa occasione in collaborazione con VinoKilo srl.

In programma dj set, live performances, talk, laboratori e attività culturali che aggregano, informano ed intrattengono. Street food e drinks per un momento di relax e condivisione. E anche "Give back bar" dove portare il proprio usato. "Non raccogliamo nulla che provenga dal fast fashion - precisa Monica Lisi, Event operation manager Italy di VinoKilo - Il proprio usato sarà convertito in scontistica sui nuovi acquisti. Le donazioni verranno ricondizionate e rimesse in vendita in ottica circolare o, se non possibile, smaltite secondo le procedure Vinokilo, che dalla fine del 2022 è certificata B CORP".

Per info e programma qui

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale