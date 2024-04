Il 27 e il 28 Aprile potrete fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly.

Piazza Scammacca diventerà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivremo due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non. Per maggiori informazioni sulle attività e per prenotare il tuo posto per il brunch visita il sito: https://www.piazzascammacca.com/eventi/. L'ingresso all'evento è gratuito.