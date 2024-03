Il 16 e il 17 Marzo potrete fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly.

Il Teatro di Piazza Scammacca sarà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivremo due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Tra i partner dell'evento ci saranno il Circus Cocktail Bar e Giovanni Torre, che ci terrà compagnia in occasione dell'aperitivo di sabato sera e del brunch di domenica e Sicule Will, che organizzerà uno swap party durante il brunch accompagnato dal Dj Set di KVA - Keep Vinyl Alive. Durante l'intera durata dell'evento, inoltre, sarà possibile ammirare l'esposizione no waste a cura di Noemi Privitera.

PROGRAMMA 16 MARZO

Vintage Market: dalle 15:00 alle 22:00.

Aperitivo con il Cirucs Cocktail Bar: dalle 18:00 alle 22:00.

PROGRAMMA 17 MARZO

Vintage Market: dalle 11:00 alle 20:00.

Brunch e Swap Party: dalle 11:00 alle 15:00.