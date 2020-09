Virtual Fitwalking for Ail Catania - 27/9/2020

Camminiamo insieme per sostenere l'Ematologia di Catania. Torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la passeggiata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. In rispetto alle norme per il contenimento del virus, AIL Onlus ha deciso di dare vita ad una Fitwalking virtuale che coinvolgerà tutti gli sportivi o i semplici amanti delle attività all’aperto in tutta Italia.

Domenica 27 settembre svegliati (non troppo tardi!), fai una buona prima colazione, indossa la mascherina Fitwalking for AIL che avrai ricevuto a casa e scegli il posto migliore, o semplicemente quello che ti piace di più, per camminare e partecipare virtualmente alla nostra Fitwalking, insieme a tutta la famiglia. Puoi andare al parco sotto casa, rifare il percorso di ogni giorno per andare in ufficio o a fare la spesa, ma puoi scegliere anche di non uscire da casa e di camminare lungo il corridoio o sul tuo tapis roulant.

Iscriviti alla Fitwalking for AIL Catania 2020 e ricevi a casa il tuo kit di partecipazione. La quota d’iscrizione solidale è di 10,00 euro. Kit di partecipazione disponibili fino ad esaurimento. I fondi raccolti con questa iniziativa serviranno a finanziare i reparti di Ematologia di Catania.