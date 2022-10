Viscalori ed il fascino di Viagrande

Sicilia Gaia in occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" organizza una passeggiata culturale dedicata a Viagrande ed all’ antichissimo borgo medievale dell’Etna Viscalori. Rosario Calcagno ci accompagnerà a Viagrande, luogo d’ispirazione per set cinematografici, tappe musicali illustri, la letteratura verghiana e non solo. La storica “Via Regia” vi aspetta per raccontarvi la sua storia.

DATE: TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE ORE 16.30. Appuntamento Parcheggio centro commerciale Monte Serra (Viagrande). Ticket: www.leviedeitesori.com. Quota di partecipazione €6. PASSEGGIATA N. 4 SU CATALOGO E SITO UFFICIALE.