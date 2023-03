Visita a Palazzo Libertini Scuderi

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

Quattro sale rendono il palazzo un gioiello: il Salone degli specchi o sala delle feste, realizzato con oro zecchino e porporina; il soffitto è in stile liberty con decorazioni rococò con tema la nascita e trionfo di Venere o Flora. Bellissima la rappresentazione della danza che celebra la sua nascita in cui spiccano ghirlande e fiori.



Data 2/4/2023. Orario 10.30. Via Etnea, 468, Catania. Quota di partecipazione€12,00 p.p. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/kgx8r3vfjq5favrDA. Info 3928079089. Posti limitati.