Visita a Villa Ardizzone e mostra 'Dalla parola all'immagine'

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglieranno mostrandocela in tutta la sua bellezza.

Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri.

Ultimata nel 1914, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty per la commistione tra decorazione floreale e motivi al vero tipici dell’art nouveau e l’impianto settecentesco della facciata di ispirazione neo-barocca.

Alla visita si accosterà la mostra “Giovanni Verga e Bruno Caruso: dalla parola all’immagine" a cura della professoressa Giuliana Fiori, docente di Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Catania.

L’esposizione presenterà 50 opere uniche del maestro Bruno Caruso (Palermo, 1928- Roma, 2019), nelle quali l’artista interpreta la realtà cruda delle novelle verghiane e le traduce in immagini, dove luce e tenebre si alternano, disvelando le tragiche contraddizioni della vita degli “umili”.

La mostra si propone di illustrare, attraverso le immagini, i motivi fondamentali della narrativa verghiana, già presenti nelle novelle, evidenziare le differenze tra linguaggio verbale e linguaggio visivo e consentire al visitatore di stabilire un dialogo emotivo con le opere, in piena armonia con la poetica dell’artista, per il quale l’arte deve trasformare in immagini i sentimenti, ricomporre le emozioni e proiettarle in una realtà fatta di figure.

Domenica 21 maggio. Viale Mario Rapisardi n. 114. Prenotazione obbligatoria su compilando questo modulo di registrazione. Ticket di ingresso €15,00 ingresso mostra incluso (pagamento quota in loco). Info 3928079089.