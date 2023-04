Visita a Palazzo Asmundo di Gisira e veduta dei tetti di Catania

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania. Incastonato tra il Duomo, le spettacolari chiese barocche e ‘a Piscaria, Asmundo di Gisira è un luogo esclusivo ed assolutamente unico nel suo genere.

Si tratta infatti di una struttura dedicata all’ospitalità, ma non solo. Definito nello specifico come Art market living boutique: una struttura non formale, indipendente, che volutamente reca un ridotto numero di art rooms curate nei minimi particolari e realizzate per dare compiutamente il senso di appartenenza all’arte dell’ospitare e del rappresentare. Miti e leggende sono rivisitati da Umberto Gulisano (Ceo e Founder) in chiave pop contemporanea.

Asmundo di Gisira raccoglie insieme opere d’arte e oggetti di design che impreziosiscono le aree comuni e offrono agli ospiti un’esperienza di viaggio unica in Sicilia, che nessun altro posto sull’isola può vantare. Un viaggio senza tempo che spazia dal Grand Tour settecentesco celebrato da Goethe al gusto estremo e raffinato della sicilia gattopardiana con influenze mitteleuropee.

Tessuti pregiati, colori caldi e accoglienti, mobili in legno pregiato e oggetti preziosi che rimandano ai fasti dell’aristocrazia siciliana. Concluderemo il tour ammirando una strepitosa veduta dei tetti della città etnea.

Date: 21 maggio, 11 giugno, 16 luglio. Via Gisira n. 40 Catania. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://forms.gle/zfEDgkRT9PkmyH4Q7. (PAGAMENTO QUOTA IN LOCO). INFO (WHATSAPP 3928079089). DURATA 1 ora CIRCA. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12,00. Posti limitati.

L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 8 partecipanti. Posti limitati. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili). N.B: In caso di successiva disdetta, dopo aver effettuato la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo con anticipo di almeno 1 giorno prima