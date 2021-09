Visita alla Grotta di Sant'Agata e Cena in Agriturismo

Il 2021 è senz’altro un anno che ricorderemo per i frequenti parossismi e le città etnee invase dalla cenere vulcanica. Se siete curiosi di conoscere meglio a “muntagna” e cosa sta accadendo a “Idda” non potrete mancare. Accompagnati da Rosario Calcagno (geologo e guida geonaturalistica) che ci spiegherà il periodo del ciclo eruttivo in corso, visiteremo la grotta di Sant’Agata detta anche “grotta lunga” luogo di interesse poiché nata in occasione dell’eruzione del primo miracolo del velo di Sant’Agata che minacciò Catania). Meeting point: bar Papaveri e Papere Nicolosi ore 18.00

Quota di partecipazione € 10,00 (pagamento in loco). Bambini riduzione € 5 fino a 8 anni. Caschetti e torce incluse. Info: 3928079089. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-visita-alla....

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...