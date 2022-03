Visita guidata a Palazzo Biscari

Sharing Sicily ha l'onore di aprirvi le porte di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La visita del Palazzo Biscari sarà condotta direttamente dal Principe Ruggero Moncada, per un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

La visita riguarderà alcuni dei saloni e delle stanze piu' belle, con tante sorprese. Meeting point alle ore 16:45 davanti il Palazzo Biscari (Via Museo Biscari 10, Catania), inzio ore 17.00 puntuali (si raccomanda puntualità).

Il tour avrà una durata di 1 ora con la guida esclusiva a cura del Principe Ruggero Moncada. Fine tour alle ore 18.00. Quota di partecipazione a questo evento è di euro 10 a persona adulta, euro 5 bambini sotto 10 anni. Per partecipare è necessario il green pass. Max 60 posti a disposizione. Unica mondalità di prenotazione per questo evento tramite messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Palazzo Biscari 20 marzo ore 16:45 " indicando nome, cognome, numero di persone ed un recapito telefonico. Le prenotazioni saranno chiuse sabato alle 22:00 o, in anticipo, se si raggiungesse il numero massimo di partecipanti.