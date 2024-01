Il piano segreto dei benedettini: tour guidato serale

Prezzo non disponibile

Venerdì 26 gennaio 2024 dalle 19:30 alle 22:00 (un tour guidato ogni mezz’ora) ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il piano segreto dei benedettini”, il percorso guidato serale a cura di Officine Culturali che vi condurrà alla scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine.

Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in un intrigante viaggio nel tempo alla scoperta del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine benedettino di Catania.

Il percorso, dedicato al monastero cinquecentesco, svelerà anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che, oltre a conservare ancora oggi le tracce del terremoto del 1693, raccontano di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del monastero e della quotidianità benedettina.

I posti sono limitatissimi (massimo 10 persone per gruppo), pertanto per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto: scopri di più su www.monasterodeibenedettini.it. Per ulteriori informazioni: 095 7102767 | 334 9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).