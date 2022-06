'Di giardino in giardino' - Visita guidata all'Orto Botanico

Venerdì 17 giugno, alle 17,15, all'Orto Botanico di Catania, sarà possibile effettuare una visita guidata a cura di Gianpietro Giusso del Galdo (docente di Botanica sistematica dell’Università di Catania), nell’ambito della manifestazione “Di giardino in giardino”, curata dall’Etna Garden Club e Verde Siderale, in programma dal 17 al 26 giugno.

A seguire, nell’aula “Giacomini”, presentazione degli altri eventi in programma. “Di giardino in giardino” coinvolgerà preziosi giardini privati dell'hinterland etneo che saranno aperti al pubblico per l'occasione. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.