Visita guidata Sant'Agata al Carcere

Fra storia e leggenda, archeologia e tradizione, devozione popolare e documenti storici vi sveleremo i segreti di questo luogo carico di memorie, identificato da sempre come il Carcere della Martire. Un'occasione straordinaria, durante la quale sarà possibile visitare tutto il complesso storico del Santo Carcere (chiesa, carcere, scavi archeologici, salone espositivo, terrazza). VISITA GUIDATA AL SANTO CARCERE 19 SETTEMBRE 2020. Appuntamento ore 12.00 all'ingresso della chiesa. Partecipazione con contributo €4.00. La visita avverrà in condizioni di sicurezza per un numero limitato di partecipanti. Mascherina obbligatoria. INFO - 338.1441760 - asso.etnangeniousa@gmail.com.