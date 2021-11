Visite drammatizzate alla Badia di Sant'Agata

Prezzo non disponibile

Fra gli ultimi bagliori del tramonto e le prime luci della notte, la Badia di Sant’Agata si svelerà in tutto il suo fascino, in un percorso giocato sul filo delle emozioni. Una speciale visita teatralizzata con gli attori Barbara Gallo e Francesco Bernava che, in abiti dell’epoca, faranno da guida alla chiesa, uno dei più sfarzosi esempi del barocco catanese, fra gli spazi solenni dell’aula liturgica e quelli nascosti fra le grate delle monache. Un percorso sorprendente a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousa, che si concluderà sulla cupola della chiesa, da cui si gode uno dei panorami più belli su Catania. Informazioni e acquisto ticket cliccando su questo link https://leviedeitesori.com/.../alla-badia-santagata...

