Visite serali alla Chiesa di San Benedetto

Domenica 4 febbraio, in occasione delle celebrazioni agatine, apertura straordinaria in orario serale della chiesa e del Monastero di San Benedetto. La visita prevede un'introduzione sull'affascinante via Crociferi, perla del barocco del Val di Noto e l'ingresso al Monastero.

Qui, i resti della domus romana ritrovati nel sottosuolo, saranno spunto di riflessione sulla storia di Catania, per poi passare al parlatorio, unico luogo in cui, in passato, le monache potevano incontrare i propri parenti. La scalinata degli angeli introdurrà infine poi alla chiesa di San Benedetto, interamente affrescata da Giovanni Tuccari fra il 1726 ed il 1729.

Durata della visita: 45/50 minuti. Le visite verranno svolte dalle guide turistiche dell'Associazione Guide Catania. Intero: € 8,00 Ridotto under 18: € 6,00. Gratuito minori di 14 anni. Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 under 18): € 25 euro. INFO E CONTATTI Per la partecipazione alle visite serali è obbligatoria la prenotazione, scrivendo ad uno dei seguenti contatti: mail: benedettineviacrociferi@gmail.com, Sms o Whatsapp: 366/8708671.