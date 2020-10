Visite guidate al Monastero dei Benedettini

Anche nelle giornate di domenica 1 novembre dalle 10:00 alle 13:00 (un tour ogni ora) e lunedì 2 novembre 2020 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 (un tour ogni ora) si svolgeranno al Monastero dei Benedettini le visite guidate a cura di Officine Culturali per riscoprire la centenaria storia del Gioiello del Tardo Barocco..

Le guide accompagneranno gli ospiti all'interno del Monastero dei Benedettini descrivendo e svelando i miti, le leggende e la storia controversa di un’architettura che è ostentazione del potere e del gusto dell'ordine cassinese. In occasione dell'undicesimo compleanno di Officine Culturali, inoltre, giorno 2 novembre il biglietto per partecipare ai tour guidati al Monastero dei Benedettini sarà ridotto per tutti i visitatori: 5€ anziché 8€.

Le visite guidate si svolgeranno con un numero di partecipanti che permetterà il distanziamento sociale e sarà necessario durante il percorso indossare la mascherina. Le misure consentiranno ai visitatori di godersi la passeggiata in sicurezza mantenendo il piacere della scoperta di uno dei monasteri più grandi d’Europa.

Per partecipare è consigliata la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464. L’info-point del Monastero dei Benedettini sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 17:00 e la domenica dalle 9:30 alle 13:00.