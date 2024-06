Prezzo non disponibile

Sabato 15 giugno dalle 19:30 alle 21:30 (un percorso guidato ogni mezz’ora) con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali a cura di Officine culturali, sarà possibile scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano.

Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in suggestivo viaggio nel tempo che dall’epoca degli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo. Tra maestose architetture e labirintici corridoi si potrà conoscere e scoprire, tra le luci e le ombre della sera, la centenaria storia del complesso monastico, visitando i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’arch. Vaccarini con le cucine e le cantine.

Per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto: scopri come su www.monasterodeibenedettini.it . Per maggiori informazioni 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).