Al Monastero da mattina a sera: visite guidate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 26 aprile 2024 le visite guidate a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini dalle 10:00 si protrarranno fino alle 20:00 (partenza ultimo tour guidato).

Visitatori e visitatrici potranno scegliere in quale momento della giornata scoprire la storia e le architetture del gioiello del Tardo Barocco siciliano, in un viaggio nel tempo che attraversa i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco con le domus romane, il Giardino dei Novizi, per proseguire con le cucine e le cantine settecentesche, fino a raggiungere il sontuoso scalone monumentale.

Per partecipare alle visite guidate al Monastero dei Benedettini di Catania è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online su www.monasterodeibenedettini.it. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464.