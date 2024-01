Le visite guidate al Monastero dei Benedettini e all’Orto Botanico per Sant’Agata

Indirizzo non disponibile

Anche durante i giorni di festa dedicati a Sant’Agata il team di Officine Culturali condurrà i visitatori e le visitatrici alla scoperta del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e dell’Orto Botanico Catania.

Sabato 3 febbraio alle 10:00 e alle 11:00 sarà possibile visitare il Monastero dei Benedettini di Catania con un percorso breve e un biglietto ridotto, così da non perdersi i primi appuntamenti della festa. Dalle 14:00 alle 16:30 di sabato 3 febbraio e dalle 10:00 alle 17:00 di domenica 4 e lunedì 5 febbraio, invece, l’appuntamento è con le visite guidate tradizionali.

I tour guidati condurranno i partecipanti e le partecipanti in un viaggio alla scoperta della centenaria storia del complesso monastico. Per partecipare alle visite guidate al Monastero dei Benedettini di Catania è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto. Per maggiori dettagli www.monasterodeibenedettini.it.

Le visite guidate a cura di Officine Culturali all’Orto Botanico di Catania si svolgeranno sabato 3 febbraio alle 15:30, domenica 4 e lunedì 5 febbraio alle 11:00. Visitatori e visitatrici potranno immergersi tra i colori e i profumi del giardino scientifico dell’Università di Catania e scoprire piante, alberi e fiori provenienti da tutto il mondo.

Per partecipare alle visite guidate all’Orto Botanico di Catania è necessaria la prenotazione chiamando lo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp). È possibile partecipare alle visite guidate dell’Orto Botanico di Catania e del Monastero dei Benedettini con il biglietto integrato di 15,00€.