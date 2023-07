Visite guidate al Museo di Archeologia dell’Università di Catania

Prezzo non disponibile

Sabato 15 luglio 2023 alle 10:30 e alle 12:00 al Museo di Archeologia dell’Università di Catania tornano le visite guidate per scoprire la “Collezione Libertini”. Il MAUC – Museo di Archeologia dell’Università di Catania, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa 300 reperti che permetteranno ai visitatori e alle visitatrici di compiere un viaggio nella storia lungo 5000 anni.

La collezione Libertini risalente ai primi anni ’20 del secolo scorso, infatti, è caratterizzata dalla presenza di reperti risalenti alla Preistoria e attraversando tutte le epoche arriva fino al ‘900 con i Falsi centuripini.

L’appuntamento è per sabato 15 luglio 2023 alle 10:30 e 12:00 all’info point del Monastero dei Benedettini di Catania (Piazza Dante, 32) per poi, con il team di Officine Culturali, andare alla scoperta del Museo di Archeologia dell’Università di Catania. Per partecipare è necessario acquistare i biglietti online su www.monasterodeibenedettini.it.