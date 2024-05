I cinque sensi in giardino: visite guidate

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 alle 11:00 e alle 16:00 all’Orto Botanico di Catania l’appuntamento è con “I cinque sensi in giardino”, un percorso guidato a cura di Officine Culturali in occasione dell’edizione 2024 di “Appuntamento in Giardino 2024”, iniziativa organizzata dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Sarà un viaggio alla scoperta delle ricchezze sensoriali che caratterizzano le numerose collezioni di piante, alberi e fiori custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania.

Visitatori e visitatrici saranno protagonisti e protagoniste di una suggestiva visita guidata che stimolerà tutti e 5 i sensi e che permetterà loro di scoprire i colori e i profumi dell’Orto Botanico in maniera inedita e coinvolgente.

Per partecipare a “I cinque sensi in giardino”, le visite guidate all’Orto Botanico di Catania a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e in occasione dell’edizione 2024 di “Appuntamento in Giardino” organizzata dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online. Per maggiori dettagli www.officineculturali.net. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464.