Sabato 14 maggio alle 19:00, 20:00, 20:30, 21:00 e 22:00 in occasione della Notte europea dei musei ritorna l’appuntamento con “Luci e ombre al Monastero”, le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di Catania. Il team di Officine Culturali accompagnerà in notturna gli ospiti in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Tra maestose architetture e labirintici corridoi, i visitatori scopriranno i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco, l’ala settecentesca dell’arch. Vaccarini con le cucine e le cantine, fino a giungere al sontuoso scalone monumentale.

Per partecipare alle visite guidate serali al Monastero dei Benedettini è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net.