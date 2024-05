Visite guidate a Villa Cerami

Domenica 2 giugno 2024 alle 10:30 e alle 11:30 prenderanno il via a Villa Cerami, oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza, le visite guidate a cura di Officine Culturali per scoprire la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania.

Villa Cerami, esempio di architettura nobiliare settecentesca e di barocco catanese, sorge nel cuore del centro storico della citta?, all’estremita? nord di Via dei Croferi e ai margini del quartiere Antico Corso.

L’assetto attuale del palazzo e? frutto di diversi interventi che dal Settecento giungono fino a metà Novecento con l’intervento di restauro contemporaneo.

I percorsi guidati a Villa Cerami vi permetteranno di ripercorrere parte della storia della città e dell’Università di Catania in un tour tra architetture nobiliari e giardini rigogliosi scoprendo così la corte, le stanze con le preziose volte e i saloni di rappresentanza.

Le visite guidate a cura di Officine Culturali, in collaborazione con l’Università di Catania, prenderanno il via il 2 giugno e proseguiranno per tutto il mese di giugno il sabato alle 16:00 e la domenica alle 11:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464 (anche messaggio Whatsapp).