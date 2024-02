'Più ombre che luci' al Monastero dei Benedettini

Prezzo non disponibile

Venerdì 16 febbraio alle 19:00, alle 20:00 e alle 20:30 ritornano le visite guidate serali al complesso monastico a cura di Officine Culturali in un’edizione speciale dedicata a "M’illumino di meno". Per partecipare a "Più ombre che luci" è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online: https://bit.ly/piuombrecheluci. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).