Venerdì 11 marzo dalle 20:00 alle 22:30, un percorso guidato ogni mezz’ora, ritornano le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini in un’edizione dedicata a “ M’illumino di meno. Pedalare, Rinverdire, Migliorare !”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

M’illumino di meno, giunto alla diciottesima edizione, è la campagna radiofonica promossa da Caterpillar, programma di Rai Radio2, insieme a Rai per il Sociale nata per sensibilizzare e coinvolgere gli ascoltatori, gli enti e le associazioni in una grande iniziativa dedicata agli stili di vita sostenibili proponendo un decalogo sul risparmio energetico composto da semplici azioni che tutti e tutte noi possiamo mettere in pratica quotidianamente.

Negli anni “M’illumino di meno” è diventato anche un punto fermo della programmazione di Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche – Unict, al Monastero dei Benedettini. Quest’anno l’iniziativa all’ex complesso monastico prenderà il via venerdì 11 marzo a partire dalle ore 20:00 con le visite guidate serali: il team di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Tra giardini e labirintici corridoi, i visitatori e le visitatrici scopriranno i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’arch. Vaccarini con le cucine e le cantine. In occasione di “Luci e ombre al Monastero: edizione M’illumino di meno” alle riduzioni del biglietto se ne aggiunge una dedicata alla serata: tutti i visitatori e tutte le visitatrici che venerdì 11 marzo raggiungeranno l’infopoint del Monastero dei Benedettini in bicicletta, monopattino, pattini o con mezzi di trasporto che riducono il nostro impatto sull’ambiente il biglietto sarà ridotto a 5€ anziché 8€.

Per partecipare alle visite guidate serali al Monastero dei Benedettini è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 17:00 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net.