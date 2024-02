Prezzo non disponibile

Mercoledì 14 febbraio appuntamento con “San Valentino al Monastero: paghi un biglietto, entri in due”, la promozione per partecipare alle visite guidate a cura di Officine Culturali che permetterà a tutti i visitatori e tutte le visitatrici di partecipare al percorso guidato all’interno del complesso monastico pagando un solo biglietto intero al posto di due.

Per partecipare a “San Valentino al Monastero: paghi un biglietto, entri in due” basta acquistare il biglietto “Promo San Valentino 2x1”: https://www.monasterodeibenedettini.it/.../san-valentino.../. Per maggiori informazioni: 0957102767 | 3349242464 | info@officineculturali.net.