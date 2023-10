Weekend all’Orto Botanico di Catania

Prezzo non disponibile

Dal 6 ottobre al 26 novembre 2023 Officine Culturali vi accompagnerà alla scoperta del giardino scientifico dell’Università di Catania con “Weekend all’Orto Botanico”.

Tra i viali che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti del mondo, prenderanno il via i percorsi guidati tra scienza, storia e natura, in cui scopriremo alberi, piante e fiori che raccontano la storia di uomini e donne e di luoghi lontani che mostrano la bellezza e la varietà della natura.

Le visite guidate all’Orto Botanico di Catania attraverseranno l’orto generale, la grande serra, fino a giungere all’orto siculo dove dimorano alcune piante spontanee dell’isola. Le visite guidate si svolgeranno il venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 10:00 e alle 12:00 (domenica 8 ottobre e 26 novembre i tour saranno alle 10:30 e 12:00).

Sabato 7 ottobre dalle 18:00 alle 21:00 (un percorso ogni ora), inoltre, con “Bella di notte” sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania anche con i percorsi guidati serali.

Per partecipare alle visite guidate, a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Unict, è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 | 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp). Ingresso da Via Etnea, 397.