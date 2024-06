La lunga notte delle Chiese: il segno della Martire

In occasione della IX edizione della Lunga Notte delle Chiese proponiamo una nuova occasione di apertura straordinaria serale, ritrovando fra arte e devozione il segno della testimonianza cristiana di Agata. Contributo libero. Non è necessaria la prenotazione. 'Il segno della martire', Santuario Sant'Agata al Carcere. Apertura dalle ore 18 alle ore 22. Non è necessaria la prenotazione. INFO 338.1441760 / carceresantagata@gmail.com.