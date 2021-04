Corso di formazione 'Vivere il volontariato, essere il volontariato'

Nuova Acropoli presenterà il corso di formazione al Volontariato sabato 10 aprile alle 17:00 in modalità online. Il corso, costantemente rinnovato, si propone di far vivere in modo sempre innovativo le diverse sfumature ed emozioni dell’essere un volontariato ed è rivolto a tutti coloro che vogliono sentirsi parte attiva della propria città e del proprio mondo, diventando protagonisti di un necessario cambiamento.

La formazione sarà incentrata su tre ambiti: protezione civile, per imparare ad agire in caso di emergenza; solidarietà, per imparare ad aiutare chi ha bisogno; ecologia, per imparare a prendersi cura della “nostra casa”. E per far sì che quanto appreso trovi subito una chiara applicazione, tutti i partecipanti saranno invitati a mettersi in gioco attraverso delle esercitazioni pratiche e la realizzazione di attività volte al beneficio della nostra città.

Una vera e propria avventura grazie alla quale sperimentare la gioia del superare sé stessi, sviluppare la generosità e l’unione con gli altri esseri umani e la natura! Inoltre alla parte tecnica saranno affiancate delle lezioni di Etica: il volontario è guidato da valori atemporali e profondi sentimenti, da una grande empatia e un forte senso di fratellanza; mette al servizio di tutti le proprie capacità e conoscenze, il proprio sorriso e la voglia di aiutare realmente chi necessita di un aiuto. Noi ti aspettiamo, e tu...che aspetti a raggiungerci?!

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattaci al telefono 380 3305167 (anche WhatsApp e Telegram) o e-mail: catania@nuovaacropoli.it. Per sapere di più sulle nostre attività visita il sito www.nuovacropoli.it.