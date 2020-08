Volevo Nascondermi: Anteprime cinema e arene

Torna finalmente nelle sale "Volevo Nascondermi": acclamato film sulla vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei protagonisti dell'arte contemporanea internazionale, magistralmente interpretato da Elio Germano, vincitore dell'Orso d'Argento come miglior attore al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il film è stato vincitore anche di 2 Globo d'Oro come "Miglior Film" e "Miglior Fotografia" e del Nastro D’Argento 2020 per il Film dell’Anno. In anteprima speciale nei cinema e nelle Arene Estive solo il: 15- 16-17 AGOSTO. Trova subito la tua sala e prenota il tuo biglietto: https://bit.do/VolevoNascondermiCinema.