Volo in parapendio biposto

L' A.S.D. VolarInsieme si occupa di promuovere il volo libero in tandem nelle forme più semplici e praticate che sono quelle del parapendio, del paracadutismo e del volo in ultraleggero. Il team è composto da istruttori certificati con oltre 25 anni di esperienza nel proprio settore. Effettuiamo i voli in tandem principalmente nelle zone di Taormina, Siracusa, Etna ed Isole Eolie. Voliamo tutti i giorni dell'anno, compatibilmente alle condizioni meteo, ed è necessaria la prenotazione. Cosa aspetti? Scegli di volare.