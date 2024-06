Sabato 29 Giugno, dalle 18 alle 24, preparati a vivere un'esperienza vulcanica nel cuore del barocco catanese.

Vulcano Day è un evento dedicato all'Etna e alla forza dei vulcani che animerà il cortile Cgil di via Crociferi 40 con un'esplosione di musica, cultura e divertimento.

Sul palco, un live imperdibile di Ciauda e Bedda Famigghia che, per l'occasione, presenteranno i loro ultimi singoli. Ma non finisce qui! Durante la serata, potrai scatenarti con le musiche di Klostés, Cazumba Do Rio, Trio Latin, Beppe Mignemi e Oumy Mbaye e, dulcis in fundo, con il djset di AWGdeejay (ecstatic dance).

Non solo musica. Lasciati rapire dalle danze vulcaniche di Tiziana Maugeri, immergiti nella mostra fotografica di Liina Salonen "Idda" e vivi l'emozione della giocoleria dello street artist Sefran. ‍La serata sarà condotta dalla performer Letizia Gori.

Vulcano Day è un'occasione unica per immergersi nella cultura siciliana e celebrare la bellezza dell'Etna. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica, dell'arte e della cultura. Ingresso libero con sottoscrizione volontaria