"Vulcano Day" in programma sabato sera al cortile della Cgil

Sabato 29 giugno, dalle 18 alle 24, si svolgerà l'iniziativa "Vulcano Day". Una kermesse dedicata all'Etna e alla potenza dei vulcani, in programma presso il cortile della Cgil in via Crociferi 40, con un programma ricco di musica, cultura e intrattenimento. Sul palco si esibiranno Ciauda e “Bedda Famigghia “che presenteranno i loro ultimi singoli, tra cui “Idda”, brano dedicato proprio all’Etna. La serata sarà arricchita dalle performance musicali di luisa Biondo (klostes) Trio Latin, Beppe Mignemi e Oumy Mbaye, e si concluderà con il dj set di AWGdeejay (ecstatic dance). Oltre ai live musicali, l'evento offrirà le danze vulcaniche di Tiziana Maugeri, una mostra fotografica di Lina Salonen intitolata "Idda" e la giocoleria dello street artist Sefran. La conduzione della serata sarà affidata alla performer Letizia Gori. Vulcano Day rappresenta un'importante occasione per immergersi nella cultura siciliana e celebrare la magnificenza dell'Etna. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica, arte e cultura.