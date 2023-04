Walk Of Life 2023

Dal 27 al 30 Aprile appuntamento con la solidarietà a Piazza Università. Domenica 30 Aprile ritorna la #WALKOFLIFE 2023 “La Camminata per la solidarietà”. Il Coordinamento Provinciale Telethon Catania torna in piazza Università e per il centro storico di Catania giunti alla XIV^ edizione della camminata per sostenere la ricerca scientifica. Contribuisci anche tu a rendere un futuro migliore ai bambini affetti da una malattia genetica rara.

Nel resto delle giornate area espositiva, area street food, area sanitaria, area live music e palcoscenico della solidarietà.