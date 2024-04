Walkoflife 2024

Si riparte pieni di energia per il grande appuntamento in piazza Università a Catania dedicato alla raccolta fondi per FONDAZIONE TELETHON "Walk Of Life"2024 XV edizione. Artisti, istituti, scuole di danza, cover band, mascotte, laboratori, e tante sorprese, animeranno il palco della solidarietà.

Partecipa anche tu, sostieni insieme a noi la ricerca. Dal 25 al 28 Aprile, per quattro giorni la città di Catania si trasformerà nel più bel villaggio della solidarietà. Partecipa anche tu con il tuo contributo, basta indossare la T-shirt ufficiale e partecipare alla Camminata per la Vita domenica 28 Aprile ore 10:00. Alle ore 9:00 consegna della T-Shirt e shop bag con tanti gadget.